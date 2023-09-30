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Карпов Петр Филатов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Карпов Петр Филатов
Пол
муж
Дата призыва
1901
Дата рождения
15.06.1879
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
с. Раки
Нас.пункт
с. Раки, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.06.1879 ст.

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