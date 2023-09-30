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Канаев Иван Сергеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Канаев Иван Сергеев
Пол
муж
Дата призыва
1893
Дата рождения
15.02.1872
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Канищево
Нас.пункт
с. Канищево, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.02.1872 ст.

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