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Калинин Николай Николаев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Калинин Николай Николаев
Пол
муж
Дата призыва
1915
Дата рождения
29.09.1893
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Вышетравино
Нас.пункт
д. Вышетравино, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
29.09.1893 ст.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
29.09.1893 ст.
07.08.1964
Вышетравино, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
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