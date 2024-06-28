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Иконников Платон Пименов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Иконников Платон Пименов
Пол
муж
Дата призыва
Июль 1854
Дата рождения
1822
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Мурминская
Место
с. Мурмино
Нас.пункт
с. Мурмино, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1822 ст.

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