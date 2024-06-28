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Игнатов Герасим Игнатов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Игнатов Герасим Игнатов
Пол
муж
Дата призыва
Февраль 1868
Дата рождения
1845
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
с. Березовка
Нас.пункт
с. Березовка, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1845 ст.

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