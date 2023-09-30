Иванов Дмитрий Яковлев
Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
- ФИО
- Иванов Дмитрий Яковлев
- Пол
- муж
- Дата призыва
- 1911
- Дата рождения
- 12.03.1890
- Сословие
- из мещан
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Рязанский
- Архив
- ГАРО (Рязань)
- Источник
- Индексация данных проведена Максимом Оленевым
- Дата рождения
- 12.03.1890 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.