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Иванов Глеб Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Иванов Глеб Иванов
Пол
муж
Дата призыва
Ноябрь 1855
Дата рождения
1832
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
с. Борки
Нас.пункт
с. Борки, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1832 ст.

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