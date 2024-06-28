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Зуйков Григорий Никитин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зуйков Григорий Никитин
Пол
муж
Дата призыва
1895
Дата рождения
16.11.1873
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
с. Березовка
Нас.пункт
с. Березовка, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
16.11.1873 ст.

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