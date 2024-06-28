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Зудин Федор Никифоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зудин Федор Никифоров
Пол
муж
Дата призыва
1908
Дата рождения
07.02.1887
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Шумашская
Место
с. Шумашь
Нас.пункт
с. Шумашь, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
07.02.1887 ст.

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