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Зотов Василий Филиппов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зотов Василий Филиппов
Пол
муж
Дата призыва
1916
Дата рождения
12.07.1894
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Дягилево
Нас.пункт
с. Дягилево, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
12.07.1894 ст.

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