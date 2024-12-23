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Зотов Артемий Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зотов Артемий Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1880
Дата рождения
01.04.1858
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Нагино
Нас.пункт
с. Нагино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.04.1858 ст.

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