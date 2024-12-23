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Зотов Андреян Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зотов Андреян Иванов
Пол
муж
Дата призыва
Февраль 1871
Дата рождения
1844
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Федякино
Нас.пункт
с. Федякино, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1844 ст.

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