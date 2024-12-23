Зотов Андрей Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотов Андрей Леонтьев

Зотов Андрей Леонтьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зотов Андрей Леонтьев
Пол
муж
Дата призыва
Февраль 1871
Дата рождения
1844
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
с. Горетово
Нас.пункт
с. Горетово, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1844 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.