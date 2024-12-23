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Зоткин Николай Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зоткин Николай Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1883
Дата рождения
12.05.1862
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
с. Солотча
Нас.пункт
с. Солотча, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
12.05.1862 ст.

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