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Зорин Максим Ильин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зорин Максим Ильин
Пол
муж
Дата призыва
1894
Дата рождения
06.08.1873
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Канищево
Нас.пункт
с. Канищево, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
06.08.1873 ст.

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