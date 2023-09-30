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Зорин Егор Тимофеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зорин Егор Тимофеев
Пол
муж
Дата призыва
1902
Дата рождения
31.03.1881
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Подвязьевская
Место
д. Новоселки
Нас.пункт
д. Новоселки, Подвязьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
31.03.1881 ст.

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