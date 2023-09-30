Зорин (Дубовиков) Степан Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорин (Дубовиков) Степан Федоров

Зорин (Дубовиков) Степан Федоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зорин (Дубовиков) Степан Федоров
Пол
муж
Дата призыва
1912
Дата рождения
24.10.1890
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Новосельская
Место
с. Новоселки
Нас.пункт
с. Новоселки, Новосельская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
24.10.1890 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.