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Золотов Николай Николаев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Золотов Николай Николаев
Пол
муж
Дата призыва
1910
Дата рождения
05.12.1887
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
с. Редькино
Нас.пункт
с. Редькино, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
05.12.1887 ст.

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