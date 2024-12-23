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Зобов Евлампий Никонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зобов Евлампий Никонов
Пол
муж
Дата призыва
1883
Дата рождения
06.10.1862
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Волынская
Место
д. Чешуево
Нас.пункт
д. Чешуево, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
06.10.1862 ст.

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