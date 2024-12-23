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Зобов Григорий Романов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зобов Григорий Романов
Пол
муж
Дата призыва
1902
Дата рождения
30.09.1881
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Чебукино
Нас.пункт
д. Чебукино, Ершовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
30.09.1881 ст.

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