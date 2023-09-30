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Знаменский Александр Герасимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Знаменский Александр Герасимов
Пол
муж
Дата призыва
1881
Дата рождения
28.08.1855
Сословие
сын священника с. Новоселок
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
с. Новоселки
Нас.пункт
с. НовоселкиРязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
28.08.1855 ст.

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