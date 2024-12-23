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Знаков Иона Алексеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Знаков Иона Алексеев
Пол
муж
Дата призыва
Август 1854
Дата рождения
1826
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Беляево
Нас.пункт
д. Беляево, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1826 ст.

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