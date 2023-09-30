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Зиновьев Степан Михайлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зиновьев Степан Михайлов
Пол
муж
Дата призыва
1915
Дата рождения
18.12.1888
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Павловка
Нас.пункт
д. Павловка, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
18.12.1888 ст.

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