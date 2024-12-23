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Зиновьев Александр Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зиновьев Александр Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1909
Дата рождения
30.07.1888
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
с. Бахмачеево
Нас.пункт
с. Бахмачеево, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
30.07.1888 ст.

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