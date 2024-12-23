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Зимин Яков Дмитриев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зимин Яков Дмитриев
Пол
муж
Дата призыва
1904
Дата рождения
20.11.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
с. Кораблино
Нас.пункт
с. Кораблино, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
20.11.1882 ст.

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