Зимин Иван Савинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимин Иван Савинов

Зимин Иван Савинов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зимин Иван Савинов
Пол
муж
Дата призыва
1897
Дата рождения
03.03.1874
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
с. Кораблино
Нас.пункт
с. Кораблино, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
03.03.1874 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.