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Зимин Иван Миронов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зимин Иван Миронов
Пол
муж
Дата призыва
1896
Дата рождения
24.08.1875
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Новосельская
Место
с. Новоселки
Нас.пункт
с. Новоселки, Новосельская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
24.08.1875 ст.

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