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Зимин Дмитрий Федоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зимин Дмитрий Федоров
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
12.10.1881
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
с. Аграфенина Пустынь
Нас.пункт
с. Аграфенина Пустынь, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
12.10.1881 ст.

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