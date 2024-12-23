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Зимбулатов Иван Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зимбулатов Иван Васильев
Пол
муж
Дата призыва
Июнь 1854
Дата рождения
1820
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
г. Рязань
Нас.пункт
г. Рязань, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1820 ст.

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