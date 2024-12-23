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Зенькин Василий Тарасов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зенькин Василий Тарасов
Пол
муж
Дата призыва
Февраль 1871
Дата рождения
1847
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
с. Коростово
Нас.пункт
с. Коростово, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1847 ст.

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