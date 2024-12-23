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Зенин Петр Марков

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зенин Петр Марков
Пол
муж
Дата призыва
1884
Дата рождения
1863
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
с. Кузьминское
Нас.пункт
с. Кузьминское, Кузьминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1863 ст.

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