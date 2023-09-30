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Звуков Алексей Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Звуков Алексей Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1883
Дата рождения
28.09.1862
Сословие
сын почетного гражданина
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
28.09.1862 ст.

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