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Зверьков Хрисанф Андронов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зверьков Хрисанф Андронов
Пол
муж
Дата призыва
1916
Дата рождения
14.03.1895
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Жуково
Нас.пункт
д. Жуково, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
14.03.1895 ст.

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