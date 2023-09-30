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Зверев Иван Исаев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зверев Иван Исаев
Пол
муж
Дата призыва
1906
Дата рождения
29.01.1885
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Шумашская
Место
с. Поляны
Нас.пункт
с. Поляны, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
29.01.1885 ст.

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