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Захлебин Тимофей Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Захлебин Тимофей Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1906
Дата рождения
12.02.1885
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Подвязьевская
Место
д. Сергеевка
Нас.пункт
д. Сергеевка, Подвязьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
12.02.1885 ст.

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