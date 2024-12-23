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Захаров Федор Борисов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Захаров Федор Борисов
Пол
муж
Дата призыва
1875
Дата рождения
15.02.1853
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Храпово
Нас.пункт
с. Храпово, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.02.1853 ст.

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