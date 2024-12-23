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Захаров Павел Дмитриев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Захаров Павел Дмитриев
Пол
муж
Дата призыва
1906
Дата рождения
25.10.1884
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Храпово
Нас.пункт
с. Храпово, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
25.10.1884 ст.

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