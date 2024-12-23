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Захаров Карп Захаров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Захаров Карп Захаров
Пол
муж
Дата призыва
Февраль 1855
Дата рождения
1830
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
д. Кайдаково
Нас.пункт
д. Кайдаково, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1830 ст.

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