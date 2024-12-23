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Захаров Иван Федоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Захаров Иван Федоров
Пол
муж
Дата призыва
1910
Дата рождения
14.10.1888
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Волынская
Место
с. Костино
Нас.пункт
с. Костино, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
14.10.1888 ст.

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