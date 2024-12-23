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Захаров Василий Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Захаров Василий Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1914
Дата рождения
09.04.1892
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Волынская
Место
с. Волынь
Нас.пункт
с. Волынь, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
09.04.1892 ст.

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