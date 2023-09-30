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Захаров Афанасий Захаров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Захаров Афанасий Захаров
Пол
муж
Дата призыва
Июль 1844
Дата рождения
1819
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Сельская
Нас.пункт
д. Сельская, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1819 ст.

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