Захаров Александр Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Александр Ефимов

Захаров Александр Ефимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Захаров Александр Ефимов
Пол
муж
Дата призыва
Ноябрь 1855
Дата рождения
1835
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
г. Рязань
Нас.пункт
г. Рязань, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1835 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.