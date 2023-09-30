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Зарубин Гавриил Дементьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зарубин Гавриил Дементьев
Пол
муж
Дата призыва
1876
Дата рождения
07.03.1855
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
07.03.1855 ст.

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