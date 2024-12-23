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Зарубин Владимир Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зарубин Владимир Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1872
Дата рождения
1849
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Волынская
Место
д. Марково
Нас.пункт
д. Марково, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1849 ст.

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