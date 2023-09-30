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Зарецкий Михаил Филиппов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зарецкий Михаил Филиппов
Пол
муж
Дата призыва
1915
Дата рождения
18.09.1894
Сословие
потомственный дворянин
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
18.09.1894 ст.

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