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Запруднов Филипп Григорьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Запруднов Филипп Григорьев
Пол
муж
Дата призыва
1913
Дата рождения
04.10.1892
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Федино
Нас.пункт
д. Федино, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
04.10.1892 ст.

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