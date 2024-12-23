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Запруднов Иван Никитин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Запруднов Иван Никитин
Пол
муж
Дата призыва
1899
Дата рождения
10.11.1877
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Федино
Нас.пункт
д. Федино, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
10.11.1877 ст.

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