Залогин Степан Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗалогин Степан Гаврилов

Залогин Степан Гаврилов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Залогин Степан Гаврилов
Пол
муж
Дата призыва
1881
Дата рождения
22.12.1860
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Борки
Нас.пункт
с. Борки, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
22.12.1860 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.