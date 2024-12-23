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Заливной (Симонов) Захар Акимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Заливной (Симонов) Захар Акимов
Пол
муж
Дата призыва
1914
Дата рождения
05.02.1893
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Шумашская
Место
с. Дубровичи
Нас.пункт
с. Дубровичи, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
05.02.1893 ст.

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