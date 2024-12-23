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Зайцев Федор Захаров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Федор Захаров
Пол
муж
Дата призыва
1908
Дата рождения
27.02.1887
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
д. Свистово
Нас.пункт
д. Свистово, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
27.02.1887 ст.

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